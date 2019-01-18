На строительстве центра гимнастики в Туле чиновники потеряли 47 млн рублей

Тула, , 16:56 — REGNUM Строительство городского центра художественной гимнастики в Туле оказалось в центре скандала из-за выявленных финансовых нарушений. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщила 18 января пресс-служба СКР.

Как сообщается, 18 января 2016 года МУ «Управление капитального строительства города Тулы» и ООО «Гарантия» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по строительству «Городского центра художественной гимнастики». Сумма контракта составила 85 млн рублей, работы должны были быть завершены до 30 августа 2017 года. Однако подрядчик выполнил работы лишь на половину суммы, и в июне 2017 года МУ «УКС Тулы» в одностороннем порядке разорвало контракт с с фирмой. Завершить работы должен был другой застройщик — ООО «Овация», с которым в ноябре был заключен договор. В соответствии с контрактом работы должны были завершиться в течение восьми суток. Новый подрядчик сделать этого не смог. Однако в соответствии с документами, которые подписали «неустановленные лица из числа МУ «УКС Тулы», в декабре 2017 года, из местного бюджета на счет ООО «Овация» было перечислено 30 млн рублей.

В 2017 году инспекторы госстройнадзора Тульской области выявили нарушения в части объема и качества выполненных работ ООО «Овация». На устранение недоделок из бюджета выделили еще 47 млн рублей.

Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, где создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей.

Обыски уже проведены по месту жительства сотрудников МУ «УКС г. Тулы», в помещениях по месту нахождения фирм-подрядчиков ООО «Овация», ООО «Гарантия». В здании производятся выемки предметов и документов, имеющих доказательственное значение по данному уголовному делу. Следователи проводят допросы свидетелей из числа сотрудников МУ «УКС Тулы», а также сотрудников инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору, иных лиц. Следователям предстоит установить обстоятельства заключения и расторжения контрактов с подрядными организациями, объемы выполнения работ и способы оплаты произведенных работ.

Отметим между тем, что центр художественной гимнастики на данный момент остается недостроенным.