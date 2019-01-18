Ремонт взорвавшегося газопровода в Ленобласти начнут после выгорания газа

Тихвин, Ленинградская область, , 16:40 — REGNUM На аварийном газопроводе в Тихвинском районе Ленинградской области в настоящее время происходит выгорание оставшегося в трубе газа. Это может занять до двух часов. Угрозы населению нет. Об этом сообщила глава администрации Тихвинского района Ленобласти Вера Пастухова, комментарий которой предоставила пресс-служба правительства региона.

Глава Тихвинского района подтвердила, что возгорание газопровода в окрестностях деревни Овино днем 18 января произошло в результате строительных работ.

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«По информации Пикалевского производственно-монтажного управления, которое эксплуатирует газопровод, никаких разрушений и жертв нет, у места ЧП выставлена охрана. У управления достаточно сил для ремонта газопровода», — сказала Пастухова.

Однако ремонтные работы могут начаться только после полного стравливания газа и ликвидации возгорания.

Никаких ограничений в поставках газа для населения из-за этого происшествия не будет, отметила глава районной администрации.

По данным МЧС, на месте ЧП наблюдается 15-метровый факел горящего газа, здесь же находятся пожарные и спасатели.

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