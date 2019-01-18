Стая бездомных собак в Москве напала на мужчину

Москва, , 16:29 — REGNUM В Москве произошло нападение стаи бездомных собак на человека, сообщает 18 января телеканал «РЕН ТВ».

По данным СМИ, инцидент произошёл неподалёку от станции метро «Зябликово». В информации уточняется, что в стае было четыре бездомных собаки. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Кроме скорой, на место ЧП вызвали также сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово бригада врачей скорой помощи проигнорировала находившегося без сознания мужчину в ресторане KFC. Медики совершили приём пищи, а после вышли в дверь заведения, пройдя мимо тела пострадавшего. Очевидцы сняли случившееся на видео и выложили в группу «Типичное Одинцово» социальной сети «ВКонтакте».

Происшествием заинтересовались подмосковные следователи. Они начали доследственную проверку и устанавливают личности участников.

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