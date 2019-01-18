Над поврежденным газопроводом в Ленобласти взметнулся 15-метровый факел

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:20 — REGNUM Над местом дефекта на газопроводе в окрестностях деревни Овино Тихвинского района Ленинградской области происходит факельное горение газа. Факел поднялся на высоту 15 метров, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Напомним, 18 января во время проведения строительных работ поврежден газопровод диаметром 50 мм, от которого не зависит газоснабжение потребителей.

На месте происшествия работают дежурная смена 51-й пожарно-спасательной части, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

«В настоящее время газ из поврежденного газопровода стравливается, жертв и разрушений нет», — отметили в ГУ МЧС.

Принадлежность поврежденного газопровода устанавливается.

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