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Разрыв газопровода произошел в Тихвинском районе Ленобласти

Происшествия

Угрозы для людей нет

Тихвин, Ленинградская область, 18 января 2019, 15:45 — REGNUM  Разрыв газопровода с последующим возгоранием произошел 18 января в Тихвинском районе Ленинградской области. Газопровод перекрыт, жертв и разрушений нет.

Как сообщил ИА REGNUM источник в областном правительстве, ЧП случилось на 460-м км магистрального газопровода, вне зоны жилой застройки, в районе деревни Овино, во время проведения строительных работ на новой ветке.

Для предотвращения негативных последствий из поврежденного участка газопровода будут стравливать оставшийся газ. Из-за этого возможно появление в районе разрыва характерного запаха. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части.

По уточненным данным, поврежден газопровод диаметром 50 мм, который не влияет на газоснабжение региона, а значит, это происшествие не должно отразиться на потребителях газа.

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Напомним, 16 января произошел взрыв на заводе «Полипласт-Северо-Запад» в городе Кингисепп Ленинградской области. Взрывом разрушено двухэтажное кирпичное здание, возник пожар, который был потушен. В больницу были доставлены пять пострадавших мужчин с ранами различных частей тела. Никто не погиб.

Причиной ЧП стало применение в ходе ремонтных работ болгарки. От ее искр произошло возгорание готового продукта — суперпластификатора, приведшее затем к взрыву. Расследуется уголовное дело.

Читайте развитие сюжета: Над поврежденным газопроводом в Ленобласти взметнулся 15-метровый факел

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Происшествия на газопроводах
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