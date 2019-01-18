Бывший замглавы района Ярославля арестован за взятку в 240 тысяч рублей

Ярославль, , 16:24 — REGNUM Красноперекопский районный суд Ярославля арестовал бывшего заместителя главы Фрунзенского и Красноперекопского районов Игоря Соколовского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший муниципальный служащий задержан по подозрению в получении взятки. Сумма взятки составила 240 тысяч рублей. Дело возбуждено региональным управлением Следственного комитета при оперативном сопровождении ФСБ. Обстоятельства получения взятки пока неизвестны.

Соколовскому предъявлено обвинения по части 5 пункт «в» статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

Большая часть суда по аресту Соколовского была закрыта от прессы в связи с коммерческой тайной и тайной следствия, а также наличием в деле информации о других высокопоставленных лицах. Известно, что пока в деле один эпизод, но их может быть больше. Само преступление было совершено уже после того, как чиновник покинул свой пост, но обстоятельства преступления связаны именно с исполнением должностных обязанностей заместителя главы администрации.

Соколовскому 62 года, он зарегистрирован в городе Энгельсе Саратовской области. В Ярославль он приехал в период формирования новой команды мэрии после назначения градоначальником Владимира Слепцова. В декабре 2018 года с замглавы района не был продлен контракт.

Соколовский — родственник другого экс-чиновника мэрии Ярославля, бывшего директора департамента региональной безопасности Тимура Полынцева. У Соколовского проблемы со здоровьем, в связи с чем защита просила смягчить меру пресечения. Однако суд принял решение заключить бывшего чиновника под стражу на 2 месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле бывший замглавы района задержан по подозрению во взятке