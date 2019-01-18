Жители танзанийской провинции обеспокоены волной убийств детей

Нджомбе, Танзания, , 15:02 — REGNUM Возросшее число детей, пропавших без вести и впоследствии убитыми, вызвало беспокойство в обществе Танзании, сообщает газета Mtanzania.

За два месяца более 5 детей было обнаружено убитыми неизвестными людьми. Родственникам возвращают части их тел.

Глава провинции Нджомбе Рут Мсафири шокирована этими происшествиями. По ее словам, на данный момент сообщается о шести детях, погибших в различных районах провинции.

Член администрации района Джошони Варда Салехе призвала родителей быть терпеливыми, так как расследование продолжается. Она посоветовала родителям провожать детей в школу и встречать их, ведь ситуация пугающая.

Личности преступников все еще неизвестны.