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Жители танзанийской провинции обеспокоены волной убийств детей

Происшествия

За два месяца более 5 детей были убиты неизвестными людьми

Нджомбе, Танзания, 18 января 2019, 15:02 — REGNUM  Возросшее число детей, пропавших без вести и впоследствии убитыми, вызвало беспокойство в обществе Танзании, сообщает газета Mtanzania.

За два месяца более 5 детей было обнаружено убитыми неизвестными людьми. Родственникам возвращают части их тел.

Глава провинции Нджомбе Рут Мсафири шокирована этими происшествиями. По ее словам, на данный момент сообщается о шести детях, погибших в различных районах провинции.

Член администрации района Джошони Варда Салехе призвала родителей быть терпеливыми, так как расследование продолжается. Она посоветовала родителям провожать детей в школу и встречать их, ведь ситуация пугающая.

Личности преступников все еще неизвестны.

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Нераскрытые убийства
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