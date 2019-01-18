Одна из важнейших глобальных угроз здоровью — движение против вакцин: ВОЗ

Женева, Швейцария, , 14:55 — REGNUM Движение против вакцинации вошло в список главных угроз для глобального здравоохранения в 2019 году, сообщает 18 января CBS со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Организация заявила, что отказ людей от вакцинации угрожает свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с целым рядом предотвратимых заболеваний.

«Вакцинация является одним из наиболее экономически эффективных способов предотвращения болезней — в настоящее время она предотвращает 2−3 млн случаев смерти в год, и еще 1,5 млн можно было бы избежать, если бы глобальный охват вакцинацией улучшился», — говорится в заявлении ВОЗ.

Последствия того, что ВОЗ назвала «нерешительностью в отношении вакцин», уже значительны. Например, в последние годы во всём мире число случаев заболеваний корью возросло на 30%, несмотря на наличие эффективной вакцины, способной ее предотвратить. ВОЗ отмечает, что в некоторых странах, которые близки к ликвидации этого заболевания, наблюдается его возобновление.

Причины, по которым некоторые люди предпочитают не вакцинироваться, комплексны, указывает ВОЗ, называя на «самоуспокоенность, неудобства в доступе к вакцинам и отсутствие доверия» в качестве основных факторов.

Согласно докладу, опубликованному в прошлом году Центром по контролю и профилактике заболеваний, в США около 100 000 детей младшего возраста не были вакцинированы ни против одного из 14 потенциально серьезных заболеваний, от которых рекомендованы вакцины. В то время как большинство американских детей регулярно вакцинируются, число тех, кто не получил вакцины к 2 годам, медленно растет.

Как сообщало ИА REGNUM, самую масштабную в своей истории вспышку кори переживает сейчас Украина, то же заболевание распространяется в Южной Корее, а с начала 2019 года в Махачкале уже зарегистрировано 20 случаев заболевания.