Пятница, 18 Января 2019 года
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В Танзании огонь уничтожил дома священников

Происшествия

Причины пожара неизвестны

Дар-эс-Салам, Танзания, 18 января 2019, 14:29 — REGNUM  Огонь уничтожил жилье священников католической церкви в районе Сегереа в столице Танзании Дар-эс-Саламе, сообщает газета Nipashe.

Священники жили в домах учителей священной семинарии имени Кэрола Лванга района Сегереа. 16 января случился пожар, огонь полностью уничтожил жилье священников, однако им не выплатили компенсацию.

Секретарь Совета католических священников Танзании (TEC) Чарльз Китима 17 января заявил, что причины пожара неизвестны.

Он также рассказал, что за два дня до трагедии в районе произошла авария с электричеством, о которой сообщили в ассоциацию электроснабжения Танзании (Tanesco).

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Пожары в жилых домах
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