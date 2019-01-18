В Танзании огонь уничтожил дома священников

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:29 — REGNUM Огонь уничтожил жилье священников католической церкви в районе Сегереа в столице Танзании Дар-эс-Саламе, сообщает газета Nipashe.

Священники жили в домах учителей священной семинарии имени Кэрола Лванга района Сегереа. 16 января случился пожар, огонь полностью уничтожил жилье священников, однако им не выплатили компенсацию.

Секретарь Совета католических священников Танзании (TEC) Чарльз Китима 17 января заявил, что причины пожара неизвестны.

Он также рассказал, что за два дня до трагедии в районе произошла авария с электричеством, о которой сообщили в ассоциацию электроснабжения Танзании (Tanesco).