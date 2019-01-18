В Иркутской области полыхает нефтеперерабатывающий завод

Иркутск, , 14:13 — REGNUM Сегодня, 18 января, в 17:35 местного времени поступила информация о пожаре, возникшем на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе (Иркутская область). На видео, снятом очевидцами, видны открытое пламя и клубы чёрного дыма, распространяющегося по округе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальным данным регионального ГУ МЧС, на месте ЧП работает 78 человек и задействовано 26 единиц техники.

«Угрозы для населения нет», — пояснили спасатели.

По данным ИА «Иркутск Сегодня», пожар возник по причине возгорания в печи установки по переработке нефтепродукта №1/8 в первом промышленном массиве НПЗ АО АНХК. Есть пострадавший. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Напомним, АО «Ангарская нефтехимическая компания» (с 2007 г. входит в состав НК «Роснефть») является крупнейшим предприятием Иркутской области по переработке нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока.