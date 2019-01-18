В Уганде осужден таксист за «непристойное поведение»

Кампала, , 14:31 — REGNUM Водитель такси Свалех Лукьямузи был приговорен в столице Уганды к тюремному заключению сроком на три недели за оскорбления пассажиров, об этом сообщает Daily monitor Uganda.

Этот приговор был оглашен в суде City Hall Grade One Magistrate судьей Патриком Талисуна.

Лукьямузи был осужден за оскорбления, непристойное поведение и попытки нападения на пассажиров.

15 января 2019 года Лукьямузи нарушил общественный порядок на улице столицы Уганды Кампалы, вызвав затруднение движения и оскорбив пассажиров.