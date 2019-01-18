В Вольске под тяжестью снега проломилась крыша магазина «Магнит»

Саратов, , 13:56 — REGNUM В Вольске под тяжестью снежного покрова проломилась кровля магазина «Магнит». Происшествие обсуждается в сообществе «Типичный Балаково» в соцсетях.

Причем по фотографиям, которые опубликовал очевидец, видно, что повреждена не только крыша, но и стены здания. Внутри магазина свисает потолочное покрытие, осветительные конструкции.

В сообществе приводят слова главного инженера торговой сети Дмитрия Косова, который полагает, что причина инцидента не в количестве осадков.

Аналогичного мнения придерживается и глава службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, сообщает «Четвертая власть».

По его словам, проседание кровли произошло ночью, но снега на крыше «было не так уж много».

«Да, площадь большая… Спасатели провели необходимые работы по поиску людей под завалами: слава богу, погибших или пострадавших нет», — констатировал Юрин.

Он предположил, что обрушение могло произойти не из-за снежной нагрузки на кровлю, а в связи с возможным повреждением несущей балки здания.

Напомним, в Саратовской области с начала недели периодически возобновляется снегопад. Высказывались предложения о введении режима ЧС, однако местные власти не считают необходимой такую меру, поскольку область справляется с последствиями стихии своими силами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 января в школе №8 города Новоузенска из-за большого скопления снега произошло обрушение кровли здания. Площадь обрушившегося покрытия составила 160 кв метров.

Просевшая кровля была частью чердачной части пристройки здания. Инцидент произошел утром, однако по счастливой случайности никто не пострадал.

Кроме того, с начала года уже трое саратовцев пострадали от падения с крыши ледяных глыб.