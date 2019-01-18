В Чечне расследуется дело о поставках гнилой картошки для Росгвардии

Грозный, , 13:51 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставок некачественной продукции для 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии, дислоцированной в столице Чечни.

Подозреваемым по уголовному делу проходит заместитель командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковник Олег Кондратьев. По данным РБК, он принял 30 тонн картофеля от компании «Мясокомбинат «Дружба народов». Картошка оказалась плохого качества, а полковника теперь подозревают в превышении полномочий.

На время следствия Кондратьев отстранен от службы. Как установлено, 2 июля 2018 года он отдал приказ о приемке на склад 30 тонн картофеля. При этом у овощей имелись признаки «поражения поверхности клубня мокрой и сухой гнилью», т. е. продукция не соответствовала нормам.

После внутренней проверки в Росгвардии и выявления нарушений ведомство обратилось в прокуратуру.