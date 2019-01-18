Неспособность обеспечить безопасность: о взрыве газа в Магнитогорске

Москва, , 13:38 — REGNUM Трагические события в Магнитогорске — это не теракт, а не способность обеспечить безопасности жизнедеятельности в российских городах. Это моё субъективное мнение. А для того, чтобы установить факты нужно тщательно разгребать завал и отработать много версий. Надеюсь, эта работа будет проведена, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

По его мнению, власти много говорят о повышении качества городской среды, развитии инфраструктуры, но это ведь лишь фасадная его часть. Проблемы с газом, электрической проводкой в многоэтажках, построенных во второй половине ХХ века, как были, так и остаются. Никто системно эту проблему решать не собирается.

«Казус Магнитогорска ужасен. Ужасен он тем, что делает уязвимым российских граждан в их собственных домах. Ведь, по сути, совершить теракт в такой многоэтажке гораздо легче, чем в торговом центре или метро. Для этого просто нужно снять квартиру и все тщательно подготовить. Это ужасно и властям нужно это учитывать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января на портале портал SITE Intelligence Group появилась информация, что террористическая группировка «Исламское государство» (* организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске.

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В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что приоритетной версией трагедии в Магнитогорске на сегодняшний день остается взрыв бытового газа.

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