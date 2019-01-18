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Врачи обеспокоены состоянием попавшего в ДТП супруга Елизаветы II

Происшествия

В его годы любые происшествия могут иметь серьезные последствия

Лондон, 18 января 2019, 13:35 — REGNUM  97-летний супруг королевы Великобритании принц Филипп отказался от госпитализации после дорожно-транспортного происшествия, однако врачи выразили обеспокоенность состоянием его здоровья. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror 18 января.

В ближайшее время медики будут пристально следить за состоянием принца. Прежде всего стоит опасаться внутренних кровотечений.

«За ним необходимо следить всю ночь, так как риск существует в течение ближайших 24−48 часов, — говорит доктор Ник Скривен, глава Общества неотложной медицины. — Это не незначительное происшествие для 97-летнего».

По информации газеты Daily Mail, причиной аварии послужило ослепление солнцем. Легкие повреждения получили двое находящихся в машине принца людей. Сам Филипп «был шокирован и потрясен» случившимся.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Филипп попал в аварию 17 января, находясь за рулем своего автомобиля недалеко от поместья Сандрингем на востоке Англии. Машина опрокинулась после столкновения с другим транспортным средством.

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