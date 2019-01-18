В Калуге за год стало меньше разбоев, краж и изнасилований

Калуга, , 13:21 — REGNUM В 2018 году на территории Калуги было зарегистрировано 5431 преступление, что на 6,2% меньше, чем в 2017 году. Об этом 18 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД России по городу Калуге.

По информации ведомства, в Калуге на 8,7% снизилось количество краж. Из них: краж из автомобилей — на 43% и краж из гаражей — на 57,9%, а также мошенничеств — на 17,3%. В полиции считают, что снижение статистики по данным преступлениям связаны с задержанием нескольких преступных групп, причастных к серии краж из автомобилей, гаражей, дач.

Кроме того, на территории областного центра на 15,5% уменьшилось количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 16,7% — разбоев, на 2,7% — грабежей, на 87,5% — изнасилований, на 12,9% — краж автомобилей, на 22,2% — вымогательств.

В 2019 году основные усилия УМВД России по городу Калуге будут направлены на повышение эффективности предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против личности и имущественного характера, особенно мошенничеств, активизацию деятельности по обеспечению экономической безопасности и усилении борьбы с коррупцией, сообщили в ведомстве.