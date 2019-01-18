Военные вертолетчики спасли пилота второго разбившегося Су-34

Москва, , 13:08 — REGNUM Пилот второго разбившегося над акваторией Японского моря российского истребителя-бомбардировщика Су-34 спасен. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что индивидуальный спасательный плотик был замечен экипажем вертолета, в результате второго захода пилот Су-34 был поднят на борт винтокрылой машины. Отмечается, что летчик находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что пилот первого потерпевшего аварию истребителя-бомбардировщика также спасен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одной из возможных причин, которая привела к столкновению самолётов Су-34 в небе над Татарским заливом могла стать ошибка пилотирования.

Читайте также: Названа причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке