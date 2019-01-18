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Военные вертолетчики спасли пилота второго разбившегося Су-34

Происшествия

Индивидуальный спасательный плотик был замечен экипажем вертолета

Москва, 18 января 2019, 13:08 — REGNUM  Пилот второго разбившегося над акваторией Японского моря российского истребителя-бомбардировщика Су-34 спасен. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что индивидуальный спасательный плотик был замечен экипажем вертолета, в результате второго захода пилот Су-34 был поднят на борт винтокрылой машины. Отмечается, что летчик находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что пилот первого потерпевшего аварию истребителя-бомбардировщика также спасен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одной из возможных причин, которая привела к столкновению самолётов Су-34 в небе над Татарским заливом могла стать ошибка пилотирования.

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Авиапроисшествия
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