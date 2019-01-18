В Ленобласти приезжая девушка развратила девочку-подростка

п. Мурино, Ленинградская область, , 12:14 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней приезжей из Костромы, которая, по данным следствия, неоднократно вступала в половую связь с 15-летней девушкой. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, преступные действия в отношении подростка происходили с августа 2018 года по 15 января 2019 года.

«Обвиняемая прибыла на территорию Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2016 году, нигде не работает, ведет бродяжнический образ жизни, не имея постоянного источника доходов», — пояснили в СУ СКР по Ленобласти.

Молодая женщина была задержана и допрошена, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании костромичке меры пресечения.

Сотрудники СКР также намерены изучить условия жизни несовершеннолетней девочки, ставшей жертвой развратницы, дать оценку деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», сексуальные контакты женщины и девочки происходили в квартире, где проживала приезжая, и даже в парадной дома.

По части 2 статьи 134 УК РФ («Лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.