СК начал проверку по бездействию врачей в кафе Одинцово

Одинцово, Московская область, , 12:13 — REGNUM В Одинцовском районе Московской области началась доследственная проверка по видеоролику о бездействии врачей скорой помощи, снятом в ресторане сообщили 18 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

«Следственным отделом по городскому округу Одинцово ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по видеоролику, распространенному в СМИ о неоказании сотрудниками скорой медицинской помощи мужчине, лежавшему на полу в кафе», — сообщили в пресс-службе Главка.

Следователями будут установлены личности сотрудников скорой помощи, мужчины, который лежал на полу в кафе, а также очевидцев происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в группе «Типичный Одинцово» социальной сети «ВКонтакте» был опубликован видеоролик о том, как бригада врачей скорой помощи сначала принимает пищу в ресторане KFC в то время, как неподалёку лежит без сознания человека, а затем покидает заведение общественного питания мимо его тела, никак не реагируя на происходящее.