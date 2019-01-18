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В индийском штате Раджастан за день 65 человек заразились свиным гриппом

Происшествия

Департамент здравоохранения штата Раджастан подтвердил случаи заражения 65 человек свиным гриппом

Нью-Дели, 18 января 2019, 19:26 — REGNUM  17 января департамент здравоохранения индийского штата Раджастан подтвердил, что за один день 65 человек заразились свиным гриппом, и один больной умер.

Согласно официальному заявлению департамента, всего за январь 2019 года было подтверждено 1036 случаев заражения свиным гриппом. За этот период от вируса в штате погибли 40 человек.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», случаи заболевания свиным гриппом были зарегистрированы в 16 населенных пунктах штата.

Сообщается, что за весь 2018 год от этого вируса погибли 210 человек, всего число зараженных достигло 2192.

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Зарубежная хроника
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