В индийском штате Раджастан за день 65 человек заразились свиным гриппом

Нью-Дели, , 19:26 — REGNUM 17 января департамент здравоохранения индийского штата Раджастан подтвердил, что за один день 65 человек заразились свиным гриппом, и один больной умер.

Согласно официальному заявлению департамента, всего за январь 2019 года было подтверждено 1036 случаев заражения свиным гриппом. За этот период от вируса в штате погибли 40 человек.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», случаи заболевания свиным гриппом были зарегистрированы в 16 населенных пунктах штата.

Сообщается, что за весь 2018 год от этого вируса погибли 210 человек, всего число зараженных достигло 2192.