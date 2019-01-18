В Удмуртии из-за непогоды ГИБДД запретило организованную перевозку детей

Ижевск, , 12:01 — REGNUM В Удмуртии в связи с резких ухудшением погодных условий руководство управления ГИБДД республики приняло решение о временном запрете организованных перевозок групп детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе организационно-аналитической работыи пропаганды безопасности дорожного движения ведомства.

В управлении подчеркнули, что если дорожная обстановка будет продолжать ухудшаться, будут введены ограничения на движение крупно габаритных транспортных средств и автомобилей, которые перевозят опасные грузы.

Всем автовладельцам республики рекомендовано временно отказаться от загородных поездок.

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В то же время в управлении МЧС Удмуртии информируют, что в течение дня 18 января в Ижевске ожидается усиление южного ветра порывами 15−18 м/с. Прогнозируется слабая метель, на дорогах — накат, снежные заносы. Водителям рекомендуется выезжать на легковых автомобилях только на зимней резине, укомплектовать авто тросом для буксировки и лопатой, предусматривать запас ГСМ на случай дальних поездок, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Кроме того, необходимо правильно выбирать места парковки транспортных средств, возможен откат транспортного средства по направлению уклона дорожного полотна.

По данным Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Удмуртия находится под влиянием обширного циклона на западе. Над республикой проходит высотная фронтальная зона — концентрация сильных ветров и большой энергии в атмосфере.

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Ожидается небольшой снег, температура воздуха −2…−7°С. При этом сохранится юго-западный ветер порывами до 9−14 м/с. Синоптики отмечают, что при ветре температура воздуха ощущается намного ниже реальных показателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, снегопад пришел в регионы Приволжского федерального округа еще 15 января. Из-за сильного ветра и мокрого снега увеличивается вероятность обрыва ЛЭП и линий связи, нарушений работы ЖКХ, обрушения слабоукрепленных конструкций, строительных кранов, ветхих деревьев. В непогоду из-за снежных заносов растет риск ДТП, ожидается ухудшение работы транспорта, дорожно-коммунальных служб, аэропорта.

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