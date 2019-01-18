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В Казахстане отрабатывают три версии крушения вертолета

Происшествия

В настоящее время ведутся работы по изъятию черного ящика

Алма-Ата, Казахстан, 18 января 2019, 12:02 — REGNUM  Управление по расследованию авиационных происшествий министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отрабатывает три версии крушения вертолета авиакомпании Sky service. Об этом заявил глава управления Нурлан Жумасултанов, сообщает 18 января издание Zakon.kz.

По его словам, авария могла произойти из-за технических неисправностей, человеческого фактора и плохих погодных условий. В настоящее время ведутся работы по изъятию черного ящика для его дальнейшей расшифровки.

Жумасултанов добавил, что пилот выходил на связь в 16:05, а столкновение с землей произошло в 16:08—16:09. Чиновник сказал, что не может сообщить содержания переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приостановил полеты авиакомпании Sky service из-за крушения вертолета.

Читайте ранее в этом сюжете: Полеты авиакомпании Казахстана приостановлены из-за крушения вертолета

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Авиапроисшествия
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