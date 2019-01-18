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Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска пытался проникнуть в дворец президента

Происшествия

По словам задержанного, он хотел «сделать что-то такое, о чем все будут говорить»

Варшава, 18 января 2019, 11:30 — REGNUM  В Польше подозреваемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича ранее пытался проникнуть в президентский дворец в Варшаве, сообщает издание PAP.

Отмечается, что подозреваемый отбывал наказание за ограбление банков, однако был освобожден в декабре прошлого года. На следующий день после выхода из тюрьмы он пытался проникнуть на территорию президентского дворца, пишет PAP. По словам самого мужчины, он хотел «сделать что-то такое, о чем все будут говорить».

Напомним, 53-летний мэр Гданьска Павел Адамович скончался 14 января в больнице после того, как злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений во время благотворительного концерта.

По свидетельствам очевидцев, перед нападением мужчина кричал о том, что был приговорён к пяти годам тюрьмы, будучи невиновным. Подозреваемый был задержан, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Политические убийства
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