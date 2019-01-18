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Врачи скорой помощи поужинали рядом с человеком без сознания

Происшествия

В Одинцовском районе Московской области бригада скорой помощи принимала пищу, пока рядом лежал человек без сознания

Одинцово, Московская область, 18 января 2019, 11:03 — REGNUM  В Одинцовском районе Московской области бригада скорой помощи принимала пищу, пока рядом лежал человек без сознания. Видеозапись об этом сделали очевидцы, она опубликована в группе «Типичное Одинцово» в «ВКонтакте».

"Они (врачи скорой, — прим.) не подходили совсем. Мужчина лежал без сознания, а врачи не принимали никаких мер. Покушали, а потом просто уехали, и этот же наряд вернулся вместе с полицией через 15 минут откачивать его», — рассказали очевидцы.

Запись состоит из двух отрезков, на первом бригада скорой, состоящая из трёх человек, принимает пищу в KFC. В это время в дверях заведения в нескольких метрах от них на полу лежит человек. На втором эти же врачи идут мимо лежащего на выход.

«Скорая помощь!» — окрикнул их один из посетителей. Но реакции не последовало.

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