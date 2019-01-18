В Югре обвиняемого в убийстве женщины нашли по следам ДНК

Сургут, Югра, , 10:59 — REGNUM В Югре сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве жительницы Сургута. Выйти на след предполагаемого преступника помогли следы ДНК, обнаруженные на теле жертвы, сообщает 18 января пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным ведомства, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир города. Также установлено, что в квартире был совершен поджог. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования дела был назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая, трасологическая и пожаротехническая. На теле жертвы были обнаружены следы ДНК другого человек, личность которого была оперативно установлена. Подозреваемый оказался знакомым погибшей, в настоящее время он находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре житель посёлка Белый Яр Сургутского района обвиняется в убийстве бывшей супруги, намеревавшейся отобрать у него ребёнка. В ходе следствия, мужчина признал свою вину в полном объёме.

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