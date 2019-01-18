Уганда повысила меры безопасности на границах с Кенией

Бусиа, Уганда, , 11:03 — REGNUM Безопасность на границе Кении и Уганды была усилена после атаки на отель DuitsD2 в столице Кении, Найроби. Со стороны Уганды на границе было размещено антитеррористическое подразделение, об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Меры безопасности были усилены на пограничных постах в Бусиа, Малабе, Лваквакхе и Суаме, сообщает командующий полицией по округу Букеди Цезарь Тусингвире.

«Мы не может несерьезно относить к тому, что произошло в Кении. Мы усилили безопасность наших границ, мы тщательно проверяем всех, кто въезжает в страну и выезжает из нее», — заявил Тусингвире.