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Уганда повысила меры безопасности на границах с Кенией

Происшествия

После теракта в Найроби на границе с Кенией были размещены антитеррористические оперативники Уганды для обеспечения максимальной безопасности границы

Бусиа, Уганда, 18 января 2019, 11:03 — REGNUM  Безопасность на границе Кении и Уганды была усилена после атаки на отель DuitsD2 в столице Кении, Найроби. Со стороны Уганды на границе было размещено антитеррористическое подразделение, об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Меры безопасности были усилены на пограничных постах в Бусиа, Малабе, Лваквакхе и Суаме, сообщает командующий полицией по округу Букеди Цезарь Тусингвире.

«Мы не может несерьезно относить к тому, что произошло в Кении. Мы усилили безопасность наших границ, мы тщательно проверяем всех, кто въезжает в страну и выезжает из нее», — заявил Тусингвире.

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Антитеррор
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