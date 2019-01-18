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В Южной Корее владелец караоке бара убил посетителя

Происшествия

Районный суд приговорил 37-летнего мужчину к 20 годам лишения свободы

Сеул, 18 января 2019, 10:52 — REGNUM  Владелец караоке бара приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство посетителя, сообщает JoongAng Daily.

18 января Районный суд г. Сувона приговорил 37-летнего подсудимого к 20 годам лишения свободы за убийство и уничтожение тела пожилого посетителя.

Как сообщает информационный источник, прокуратура требовала пожизненного заключения.

В августе 2018 года владельцу караоке бара было предъявлено обвинение в убийстве 50-летнего посетителя, с которым у подсудимого возник конфликт. Позднее он был задержан после того, как тело пожилого мужчины было обнаружено вблизи Большого сеульского парка в г. Квачхон.

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