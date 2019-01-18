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Минобороны РФ подтвердило крушение двух Су-34 на Дальнем Востоке

Происшествия

Экипажи успели катапультироваться

Минобороны РФ подтвердило крушение двух Су-34 на Дальнем Востоке
Иллюстрация: Mil.ru
СУ-34

Москва, 18 января 2019, 10:38 — REGNUM  На Дальнем Востоке в небе столкнулись два самолёта Су-34. Эту информацию подтвердили в Министерство обороны России.

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В департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства уточнили, что касание в воздухе двух Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО произошло 18 января в 8:07 (мск) в 35 км от берега при отработке маневрирования, пишет РИА Новости. Самолёты выполняли плановый учебно-тренировочный полёт над акваторией Японского моря.

Отмечается, что экипажи обоих воздушных судов успели катапультировались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полётов на Дальнем Востоке. Пока никаких сведений о судьбе экипажа нет.

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Авиапроисшествия
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