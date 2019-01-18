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Самолет Су-34 мог упасть в Татарском проливе — источник

Происшествия

Ранее стало известно, что в небе Дальнего Востока, предположительно, столкнулись два истребителя-бомбардировщика

Москва, 18 января 2019, 10:35 — REGNUM  Пропавший в ходе полетов на Дальнем Востоке с экранов радаров истребитель-бомбардировщик Су-34 мог упасть в Татарском проливе, отделяющем Сахалин от материка. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Предварительно, самолёт упал в море в Татарском проливе. Организован поиск», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что в небе Дальнего Востока, предположительно, столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Экипаж одной машины катапультировался, однако более никаких сведений о летчиках на текущее время нет.

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Авиапроисшествия
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