Самолет Су-34 мог упасть в Татарском проливе — источник

Москва, , 10:35 — REGNUM Пропавший в ходе полетов на Дальнем Востоке с экранов радаров истребитель-бомбардировщик Су-34 мог упасть в Татарском проливе, отделяющем Сахалин от материка. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Предварительно, самолёт упал в море в Татарском проливе. Организован поиск», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что в небе Дальнего Востока, предположительно, столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Экипаж одной машины катапультировался, однако более никаких сведений о летчиках на текущее время нет.

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