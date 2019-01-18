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Сход лавины в индийском Кашмире: один человек погиб

Происшествия

10 человек застряли в снегах

Сход лавины в индийском Кашмире: один человек погиб
Лавина

Нью-Дели, 18 января 2019, 10:24 — REGNUM  В результате схода лавины на гималайском перевале погиб один человек, сообщает 18 января Associated Press.

Инцидент произошел на территории Кашмира, контролируемого Индией. Еще десять человек числятся пропавшими без вести. Силы армии и полиции мобилизованы на поиск людей.

Напомним, в индийском Кашмире распространены оползни и лавины. Так за 2018 год в данном регионе погибли 11 человек передвигавшихся в транспортном средстве, сметенном лавиной.

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Оползни, лавины, сели
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