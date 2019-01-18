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Спасатели ликвидировали пожар в автосервисе на севере Москвы

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Москва, 18 января 2019, 10:19 — REGNUM  Спасатели ликвидировали пожар в одном из автосервисов на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 05:50 мск, горело двухэтажное здание автосервиса по адресу Керамический проезд, дом 8. Площадь пожара составила около 100 кв. метров.

В 06:57 пожар был ликвидирован, данных о пострадавших не поступало. В ликвидации огня принимали участие 30 человек личного состава, а также 10 единиц техники. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные спасли из горящей квартиры одного из жилых домов на юго-западе Москва четверых человек.

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