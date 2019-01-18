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Из РФ депортирован водитель маршрутки, прошедший боевую подготовку в Сирии

Происшествия

Махсудбек Иминжанов работал водителем маршрутного такси с августа 2018 года

Ростов-на-Дону, 18 января 2019, 10:12 — REGNUM  За пределы России депортирован гражданин одной из среднеазиатских республик, прошедший боевую подготовку в Сирии. С августа 2018 года Махсудбек Иминжанов работал в Ростове-на-Дону водителем маршрутного такси, сообщает управление ФСБ по Ростовской области.

Решение о депортации за нарушение миграционного режима принял Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.

В ведомстве уточнили, что в поле зрения российских спецслужб водитель попал в связи с его контактами с участниками террористических организаций на территории Сирии. В сирийских лагерях боевиков он прошёл боевую подготовку и был переправлен в Турцию. Какие организации проводили обучение Иминжанова, не уточняется.

По поддельному паспорту Иминжанов въехал на территорию России.

Дальнейшей судьбой мигранта займутся на родине.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор уроженцу Северной Осетии Рашиду Евлоеву. Он признан виновным по ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Подсудимому было назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.

О своем уголовном преследовании Евлоев узнал, когда находился в Турции. Оттуда он сбежал в Германию, но скрыться ему не удалось.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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