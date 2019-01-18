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Начальники калужских железнодорожных станций обвиняются во взяточничестве

Происшествия

Вместо утилизации старых грузовых вагонов им на бумаге «продлевали» срок службы

Начальники калужских железнодорожных станций обвиняются во взяточничестве
Иллюстрация: Urist-land.ru
Взятка

Калуга, 18 января 2019, 10:05 — REGNUM  Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу о получении взяток должностными лицами ОАО «РЖД» за незаконное увеличение срока службы подвижного состава, сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию ведомства.

По версии следствия, представители ООО «Грузовые перевозки», ООО «Содек», ООО ТК «НеваРефТранс», ООО «Экспедитор», которые являлись собственниками подвижных железнодорожных составов, чтобы не утилизировать грузовые вагоны, срок эксплуатации которых истек, передавали взятки через посредника (бывшего сотрудника ремонтного депо ОАО «РЖД») начальникам калужских железнодорожных станций Азарово, Тихонова Пустынь, Перспективная Московской железной дороги за изготовление фиктивных документов по увеличению срока службы железнодорожного транспорта. Взятки также передавались ведущему специалисту департамента безопасности ОАО «РЖД» — за «неосуществление контрольных функций за своевременностью утилизации вагонов».

Общий размер взяток составил более 1 млн рублей. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всего к уголовной ответственности привлечено восемь человек. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 12 млн рублей (денежные средства на расчетных счетах и четыре квартиры.

Напомним, по инициативе следствия также разработан совместный с министерством транспорта РФ регламент по недопущению дальнейших незаконных действий по продлению сроков службы вагонов.

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