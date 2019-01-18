На всех – 226 лет: группа наркосбытчиков осуждена в Чувашии

Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор членам межрегиональной организованной группы наркосбытчиков, которые распространяли синтетические наркотики на территории Чувашии и Марий Эл. Перед судом предстали 20 человек — уроженцы четырёх регионов России, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре и МВД по Чувашии.

По данным полиции, члены преступной группы сбывали наркотики в Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле. В поле зрения правоохранителей они попали в конце 2016 года, «спецоперации по поимке велась в течение нескольких месяцев».

"Один за другим были задержаны 20 человек в возрасте от 20 до 37 лет, среди которых оказались уроженцы Вологодской и Ульяновской областей, Чувашии и Башкирии. Как установило следствие, общение между участниками группы велось через программы мгновенного обмена сообщениями, сбыт наркотиков осуществлялся исключительно бесконтактным способом через «тайники-закладки», — говорят в МВД по республике.

Из незаконного оборота изъято более 3,5 кг синтетических наркотиков. Следствие по уголовного делу длилось около двух лет, объем материалов превысил 40 томов.

В январе 2019 года суд признал фигурантов дела виновными в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, приговорив 18 мужчин и двух девушек к наказанию в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет с отбыванием в колониях строгого и общего режимов. По данным полиции, общий срок лишения свободы для 20 участников незаконного наркобизнеса составил почти 226 лет.

В прокуратуре Чувашии уточняют, что приговор в законную силу не вступил.