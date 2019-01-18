Пятница, 18 Января 2019 года
09:16:40 МСК

Зачёт за взятку: в Барнауле осуждён преподаватель вуза

Происшествия

В течение двух лет студент, заплативший педагогу 26 тысяч рублей, получал оценки и зачёты без фактической проверки знаний

Барнаул, 18 января 2019, 09:07 — REGNUM  В Барнауле за взятку осуждён преподаватель одного из вузов. Как следует из официального сообщения Алтайской прокуратуры, опубликованного сегодня, 18 января, за полученную мзду от студента в размере 26 000 рублей педагог вносил в зачетные книжки и зачетно-экзаменационные ведомости сведения без фактической проверки знаний и проведения обязательной процедуры сдачи экзаменов и зачетов. Так продолжалось почти два года.

Согласно судебному решению, которое уже вступило в законную силу по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ, преподавателю предстоит выплатить в доход федерального бюджета 150 000 рублей штрафа.

Также педагога лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах и учреждениях образования Российской Федерации, сроком на три года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить