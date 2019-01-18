Зачёт за взятку: в Барнауле осуждён преподаватель вуза

Барнаул, , 09:07 — REGNUM В Барнауле за взятку осуждён преподаватель одного из вузов. Как следует из официального сообщения Алтайской прокуратуры, опубликованного сегодня, 18 января, за полученную мзду от студента в размере 26 000 рублей педагог вносил в зачетные книжки и зачетно-экзаменационные ведомости сведения без фактической проверки знаний и проведения обязательной процедуры сдачи экзаменов и зачетов. Так продолжалось почти два года.

Согласно судебному решению, которое уже вступило в законную силу по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ, преподавателю предстоит выплатить в доход федерального бюджета 150 000 рублей штрафа.

Также педагога лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах и учреждениях образования Российской Федерации, сроком на три года.