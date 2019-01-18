Медсестра в США спасла жизнь раненному в голову полицейскому

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Медсестра Шерис Ричардсон из американского штата Северная Каролина спасла жизнь сотруднику правоохранительных органов, раненному в голову, сообщает 18 января Fox News.

В свой выходной день медсестра направлялась в детский сад, чтобы забрать дочь, однако увидела истекающего кровью полицейского. Она остановила кровотечение и вызвала скорую помощь.

«Это было странно. Ты должен оказывать помощь тому, кто сам призван тебя защищать», — отметила Ричардсон.

Сотрудники полиции выразили благодарность медсестре, которая своими действиями спасла жизнь полицейскому. Семья раненого мужчины также выразила благодарность женщине.

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