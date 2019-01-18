Пловца сборной Южной Кореи осудили за камеру в женской раздевалке

Сувон, Южная Корея, , 09:04 — REGNUM В Южной Корее пловца национальной сборной приговорили к тюремному заключению, сообщает Chosun Media.

17 января Районный суд г. Сувон во время второго заседания вынес окончательное решение в отношении 27-летнего спортсмена, который установил скрытую камеру в женской раздевалке спортсменок.

Суд приговорил молодого человека к 10 месяцам лишения свободы, а также ограничил работу в детских и молодежных учреждениях на 5 лет .

В ноябре 2016 года спортсмену было предъявлено обвинение в установке скрытых камер в форме перьевой ручки в женских раздевалках спортивной школы провинции Кенгидо и в раздевалках спортсменок по плаванию в национальном центре подготовки Jincheon National Training Center в период с 2009 по 2013 год.