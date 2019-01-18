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Число погибших при взрыве в столице Колумбии возросло до 21

Происшествия

Судмедэксперты продолжают работу по опознанию жертв

Богота, 18 января 2019, 08:52 — REGNUM  Число погибших при взрыве перед полицейской академией в столице Колумбии Боготе возросло до 21, передает канал TeleSur 18 января.

«К сожалению, предварительный подсчет — 21 погибший, включая ответственного за преступление. 68 раненых были переведены в различные медицинские центры при поддержке служб экстренной помощи района», — говорится в сообщении колумбийской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух у здания полицейской академии 17 января. Полиция установила имя человека, устроившего взрыв.

В стране объявлен трехдневный траур.

Читайте ранее в этом сюжете: Трёхдневный траур по жертвам теракта в Боготе объявлен в Колумбии

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