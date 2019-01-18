В Барнауле мать первоклассника чуть не задушила учителя

Барнаул, , 08:44 — REGNUM Школьный конфликт, произошедший в конце 2018 года в одном из общеобразовательных учреждений Ленинского района Барнаула, привёл к обвинению матери ученика начальных классов в угрозе убийства классного руководителя своего сына. Подробности сообщает заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин.

В ходе разбирательств дознаватели выяснили, что конфликт начался на почве неуспеваемости ученика. В связи с чем классный руководитель дала родительнице ряд рекомендаций. Однако та обвинила педагога в предвзятости и, придя в школу перед новогодними каникулами, ещё и высказала претензии по поводу плохо организованного новогоднего праздника. Недовольство происходящим было таким сильным, что в какой-то момент родительница с силой схватилась за шею преподавателя и стала душить, высказывая угрозы убийством.

«Рядом с данным инцидентом была другая учительница, которая и остановила обвиняемую», — отмечают в Алтайской прокуратуре.

Теперь меру наказания по статье по ч. 1 ст. 119 УК РФ предстоит определить суду, куда уже направлено данное уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, школьные конфликты с широким общественным резонансом нередко происходят в Барнауле. В ноябре 2018 года группа учащихся-подростков устроила травлю 14-летнему мальчику на территории школы, но учителя и руководство, зная об этом факте, не предпринимали никаких мер.

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Кроме того, в июне 2018 года семьям первоклашек, которых долго унижал классный преподаватель, удалось добиться выплаты моральной компенсации за слова «двоечник», «тунеядец» и «рыпается».

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