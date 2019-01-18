Ушли в –50: в детском саду Якутии воспитатели потеряли двоих детей

Якутск, , 08:35 — REGNUM Две девочки пяти лет ушли одни из детского сада в селе Намцы, воспитатель не заметила их отсутствия. То, что двоих детей нет в группе, выяснилось, когда за одной из девочек пришла мама, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Одна из малышек, самостоятельно покинувшая детский сад, получила обморожения пальцев на руке, вторая замёрзла и простудилась. На улице было темно и холодно (-50 градусов). Родители считают чудом, что дети смогли сориентироваться в темноте, одна из девочек сама дошла домой, вторая, не найдя своего дома, зашла в чужое жильё.

«Мы сейчас в больнице в Якутске: дочь сильно отморозила три пальца, плачет. Дети до сих пор в шоковом состоянии, — рассказала News.Ykt.ru мама одной из девочек. — Они решили устроить родителям сюрприз и прийти домой самостоятельно. Никогда так раньше не уходили. Садик любят, посещают с двух лет. У Лены рукавички были в кармане, она их не надела. У нее куртка с длинными рукавами, если бы не они, все могло быть ещё хуже».

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По словам родителей, воспитатели не хватились пропавших детей, пока за ними не пришли родители.

«Удивительно, сад маленький, всего пятьдесят детей посещают его, помещение маленькое, невозможно ничего не заметить. Руководство садика пообещало принять меры, но я не знаю», — рассказала региональному изданию мама ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Снежинске Челябинской области воспитательницу детского сада оштрафовали после того, как из-под её присмотра сбежал ребёнок. В январе 2017 года из детсада села Владимировка Белгородской двухлетняя девочка ушла без верхней одежды, воспитатель была уволена после этого инцидента.

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