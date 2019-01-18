Жители Уганды просят о помощи: слоны уничтожают урожай

Камдини, Уганда, , 08:24 — REGNUM Более 1000 жителей района Камдини в области Оям, Уганда, живут в постоянном страхе и подсчитывают потери, нанесенные бродячими слонами их урожаю, сообщает Daily Monitor Uganda.

По словам жителей, около 40 слонов из заповедника Murchison Falls с ноября 2018 года регулярно проникают на их территории, рушат дома и сады, нападают на людей.

В прошлом месяце слоны убили 15-летнего Садика Одонго.

«Самое трудное то, что слоны приходят сюда каждый день, рушат все вокруг, и ничего не меняется», — рассказал председатель деревни Амати Ричард Экука.

Сэм Огванг Алунью, председатель района Камдини, сообщил, что жители пытаются справиться своими силами — роют траншеи и ямы, чтобы помешать слонам проникнуть на территорию.

Он призвал жителей соблюдать осторожность и защищать детей, не разрешая им играть далеко от дома и не отправляя их на поля одних.

Однако попытки привлечь к помощи Управление Уганды по охране диких животных не увенчались успехом, представитель управления, Джосси Муханги, не поднимает телефон.

Слоны уничтожили большую часть сада, где Сильвия Эвани выращивала маниок.

«Я навсегда останусь бедной, если правительство не примет меры, чтобы защитить нас от бродячих слонов», — заявила Эвани.