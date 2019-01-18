В Одессе вдвое выросла заболеваемость гепатитом А

Одесса, Украина, , 08:25 — REGNUM В Одессе наблюдается резки рост заболеваемости гепатитом А, заявила во время пресс-конференции главный специалист отдела надзора за соблюдением санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Ольга Балановская, сообщило 17 января информационное агентство УНИАН.

За первые две недели 2019 года в Одесской городской инфекционной больнице оказалось 35 человек с этим диагнозом, в большинстве случаев — подростки и взрослые.

Балановская рассказала, что в 2018 году число больных превысило показатель 2017 года в два раза. Заболеваемость гепатитом А повышается циклически — раз в 10−12 лет.

Специалист также отметила, что в некоторых случаях вирус попал на Украину из Узбекистана, Египта и Индии

Напомним, по данным представителей Народной милиции ЛНР, среди украинских силовиков участились случаи гепатита А. Так, в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады заразились 78 человек.

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