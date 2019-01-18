Пятница, 18 Января 2019 года
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В церкви в Южной Корее произошел пожар

Происшествия

Жертв нет, 13 человек эвакуировано

Инчхон, Южная Корея, 18 января 2019, 08:04 — REGNUM  Пожар в одной из церквей Южной Кореи произошел 17 января, сообщает Korea IT News.

По сообщению новостного источника, в 18:30 по местному времени в церкви города Инчхон Incheon International Full Gospel Church произошло возгорание.

Согласно информации, в тушении пожара принимало более 150 человек и 47 единиц техники. По данным, предоставленным пожарной службой, возгорание произошло на въезде в подземную парковку и распространилось на первый этаж. Один человек был доставлен в больницу с отравлением угарным газом, остальные 13 человек были эвакуированы на крышу.

В связи с происшествием в церкви была отменено утреннее богослужение.

Представители правоохранительных органов и пожарной службы сообщили, что расследуют точную причину возникновения пожара, а также степень причиненного ущерба.

Incheon International Full Gospel Church — представляет собой сооружение из одного подземного этажа и шестью этажами над землей. Общая площадь ~15 тыс. кв. метров.

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