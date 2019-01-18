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За 5 лет боевики «Аш-Шабаб»* убили 300 человек в Кении

Происшествия

«Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Найроби, 18 января 2019, 07:56 — REGNUM  За последние пять лет в Кении боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили по меньшей мере 300 человек, сообщает 18 января Al Jazeera.

Террористы наиболее активно действуют в Сомали, однако за последние годы переместились и в Кению. Целью террористов является свержение правительства и установление власти, основанной на шариате.

Напомним, 15 января боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на отель в кенийской столице. В ходе теракта погиб 21 человек, десятки получили ранения.

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