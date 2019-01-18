Пятница, 18 Января 2019 года
07:44:22 МСК

ЛНР: ВСУ дважды за сутки нарушили перемирие

Происшествия

В результате действий украинских силовиков никто не пострадал

Луганск, 18 января 2019, 07:40 — REGNUM  За минувшие сутки дважды фиксировались нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 18 января официальный сайт оборонного ведомства.

Под огнём оказались позиции Народной милиции ЛНР, оборудованные в районе населённых пунктов Донецкий и Желобок.

По Донецкому со стороны населённого пункта Новотошковское было выпущено четыре мины калибра 82 мм, пять гранат СПГ, применялось стрелковое оружие.

В направлении Желобка ВСУ выпустили шестнадцать 82-мм мин со стороны Крымского и применили стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте также: ЛНР: ВСУ обстреляли пять населённых пунктов

По информации официального представителя Народной милиции ЛНР, приказы обстреливать населённые пункты Донбасса были отданы командиром 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Зубаничем, командиром 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Майстренко, и командиром 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Татусём.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить