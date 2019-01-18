Тела украинских моряков, погибших у берегов Турции, переданы родным

Анкара, , 07:24 — REGNUM Тела трёх моряков, погибших во время кораблекрушения у берегов Турции, переданы их родственникам, заявил консул посольства Украины в Турции Борис Ясинский, сообщило 17 января информационное агентство «Укринформ».

"Тела трёх украинских моряков, которые погибли после крушения торгового судна у берегов Самсуна 7 января, были доставлены в Украину и переданы родственникам в Одессе, Харькове и Черкассах», — рассказал чиновник.

Он отметил, что тело четвёртого украинского моряка так и не было найдено, и, по неофициальным данным, турецкие спасательные службы прекратили поиски.

«Сейчас посольство принимает меры для получения официальной информации о пропаже без вести. Затем эта информация будет доведена до родственников, и они будут оформлять все последующие документы», — добавил Ясинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в Чёрном море затонуло судно «Волго-Балт», которое перевозило уголь в турецкий порт Самсун. Погибли шесть человек, четверо из которых — граждане Украины. Также известно о гибели капитана судна — гражданина Азербайджана.

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