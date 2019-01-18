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Число погибших в результате теракта в Колумбии выросло до 11

Происшествия

Число пострадавших увеличилось до 87 человек

Богота, 18 января 2019, 05:56 — REGNUM  Число погибших от взрыва на территории полицейской академии в колумбийской Боготе достигло 11 человек, сообщает газета El Heraldo.

Число получивших ранения увеличилось до 87 человек. Сообщается, что уже опознаны тела шести погибших. Одним из них оказался курсант из Эквадора. Также среди раненых есть и гражданка этой страны. Президент Эквадора Ленин Морено принес свои соболезнования семьям пострадавших на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в столице Колумбии Боготе напротив здания полицейской академии взорвался автомобиль со взрывчаткой. Происшествие расценивается как террористический акт. К месту теракта прибыли президент Колумбии Иван Дуке и генпрокурор Нестор Мартинес. Они пообещали найти и наказать ответственных за взрыв.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Колумбии прибыл на место теракта в Боготе

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