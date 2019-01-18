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Чешские спасатели сняли 70 горнолыжников с подъемника

Происшествия

Подъемник остановился из-за упавшего дерева

Прага, 18 января 2019, 05:26 — REGNUM  Сотрудники спасательных служб Чехии сняли 70 посетителей горнолыжного курорта из кабинок остановившегося подъемника, сообщила пресс-служба чешской полиции.

Сообщается, что из-за обильного снегопада на подъемник упало крупное дерево, в результате чего он остановился. После этого пожарные и спасатели приступили к спасению лыжников, застрявших в кабинках подъемника. Вся спасательная операция заняла три часа, 70 горнолыжников спустили вниз.

Пострадавших не было, никто обморожений не получил. После инцидента подъемник будет остановлен для ремонта.

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Горные лыжи
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