Чешские спасатели сняли 70 горнолыжников с подъемника

Прага, , 05:26 — REGNUM Сотрудники спасательных служб Чехии сняли 70 посетителей горнолыжного курорта из кабинок остановившегося подъемника, сообщила пресс-служба чешской полиции.

Сообщается, что из-за обильного снегопада на подъемник упало крупное дерево, в результате чего он остановился. После этого пожарные и спасатели приступили к спасению лыжников, застрявших в кабинках подъемника. Вся спасательная операция заняла три часа, 70 горнолыжников спустили вниз.

Пострадавших не было, никто обморожений не получил. После инцидента подъемник будет остановлен для ремонта.