Пьяный молдавский силовик в ПМР угрожал милиционерам тюрьмой

Бендеры, Приднестровье, , 04:50 — REGNUM Сотрудник молдавской тюрьмы, не законно находящейся на территории Приднестровья (в Бендерах), совершил ДТП в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», сержант юстиции Молдавии оказал сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам ГАИ ПМР.

При этом, как сообщают в МВД ПМР, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения иугрожал правоохранителям Приднестровья уголовным преследованием по законам Молдавии за то, что те его задержали. Молдавский силовик отказывался проходить медицинское освидетельствование, вел себя вызывающе и агрессивно. В результате он провел ночь в Бендерском отделении милиции.

На следующий день суд признал его виновным в управление транспортным средством в состоянии опьянения и в неисполнение законных требований и сопротивления сотрудникам правопорядка. Молдавский сержант будет лишен водительских прав на срок до двух лет.