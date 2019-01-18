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Пьяный молдавский силовик в ПМР угрожал милиционерам тюрьмой

Происшествия

Он вели себя агрессивно и в итоге провел ночь в отделении приднестровской милиции

Бендеры, Приднестровье, 18 января 2019, 04:50 — REGNUM  Сотрудник молдавской тюрьмы, не законно находящейся на территории Приднестровья (в Бендерах), совершил ДТП в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», сержант юстиции Молдавии оказал сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам ГАИ ПМР.

При этом, как сообщают в МВД ПМР, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения иугрожал правоохранителям Приднестровья уголовным преследованием по законам Молдавии за то, что те его задержали. Молдавский силовик отказывался проходить медицинское освидетельствование, вел себя вызывающе и агрессивно. В результате он провел ночь в Бендерском отделении милиции.

На следующий день суд признал его виновным в управление транспортным средством в состоянии опьянения и в неисполнение законных требований и сопротивления сотрудникам правопорядка. Молдавский сержант будет лишен водительских прав на срок до двух лет.

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Приднестровское урегулирование
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