В Италии погибли четыре человека, пытавшихся скрыться от полиции

Рим, , 04:38 — REGNUM Пять человек в салоне автомобиля Skoda в итальянской провинции Казерта пытались скрыться от полиции, сообщает телеканал RaiNews24.

Сотрудники правоохранительных органов начали погоню за автомобилем. Погоня продолжалась несколько минут, после чего автомобиль на полном ходу вылетел за пределы дороги и перевернулся.

В результате происшествия погибли четыре человека, находившиеся в салоне Skoda, еще один получил тяжелые травмы. Как отмечает телеканал, автомобиль находился в розыске, поэтому полиция и пыталась остановить его.

В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего. Не исключается причастность пострадавших к местной преступной группировке.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2018 года в Киргизии член преступной группировки попытался скрыться на автомобиле от сотрудников полиции после наезда на инспектора управления безопасности дорожного движения.

Напарник пострадавшего организовал погоню за преступником и открыл огонь на поражение. Пуля попала в крыло автомобиля и рикошетом ударила в ухо 57-летнему прохожему. Бандит в результате погони был задержан.

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